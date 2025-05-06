В Белоруссии дело по статье о митингах завели против 78-летней активистки Багинской

В Белорусии общественница Нина Багинская неоднократно нарушила национальный закон о митингах, в результате в ее отношении возбудили уголовное дело. Об этом сообщает РБК.

Издание сослалось на информацию, полученную от правозащитного центра «Вясна». Багинская, которой уже исполнилось 78 лет, на протяжении 2024 года неоднократно устраивала прогулки по Минску со значком, оформленным в бело-красно-белом цветах. Она также демонстрировала национальную символику. Ее уже трижды в течение одного года привлекали к административной ответственности, что дает право привлечь ее к ответственности уголовной.

Пять лет назад, во время протестных акций в Белоруссии, президент РБ Лукашенко попросил силовиков не забирать Багинскую с улиц. Он тогда заявил, что если забрать такого убежденного человека, то ходить уже станет некому.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии был освобожден гражданин США Юрий Зенкович. Это сделали по просьбе американского лидера Дональда Трампа. Его признали виновным в организации заговора с целью захвата власти в Республике Беларусь четыре года назад. Сам он признал свою вину и был осужден.