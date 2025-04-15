В Белоруссии обвинили Запад в дестабилизации ситуации в Союзном государстве

На коллективном Западе пытаются по мере сил дестабилизировать ситуацию в России и Белоруссии, используя для этого украинский кризис. Об этом сообщили в белорусском Комитете государственной безопасности. Слова его представителей привело РИА Новости.

В Могилеве прошло совместное заседание спецслужб двух стран, КГБ Белоруссии и СВР России.

«В ходе переговоров подчеркнуто, что коллективный Запад, в том числе наиболее враждебно настроенные страны НАТО и ЕС, продолжает оказывать на Беларусь и Россию негативное воздействие», — указали журналистам.

Для дестабилизации ситуации за рубежом, по словам силовиков, пытаются использовать фактор украинского кризиса. При этом западные спецслужбы стремятся задействовать весь свой арсенал возможностей. По этой причине обоим ведомствам стоит объединить свой потенциал для налаживания противодействия, подчеркнуто в релизе.

Ранее белорусский министр обороны Виктор Хренин заявил, что сотрудничество России и Белоруссии в военной сфере достигло небывало высокого, беспрецедентного уровня. По его словам, подобного уровня взаимодействия удалось достичь из-за утверждения военной доктрины, концепции безопасности Союзного государства и подписанного договора о гарантиях безопасности.