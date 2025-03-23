В Белоруссии сообщили о падающих практически каждую неделю дронах

Беспилотники залетают в приграничные районы Белоруссии почти каждую неделю, рассказал в интервью пресс-службе внутренних войск заместитель главы МВД и командующий внутренними войсками страны Николай Карпенков.

По его словам, БПЛА падают на дорогу на расстоянии 50-60 м от жилых домов и «не детонируют».

Оценивая эффективность работы подразделений специального назначения по разминированию, Карпенков отметил, что эксперты стараются делать это максимально безопасно, чтобы ни один дом не пострадал.

Ранее сообщалось о том, что Прибалтика хочет заминировать границы с Россией и Белоруссией.