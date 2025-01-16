В Белоруссии сообщили о планах Запада на приграничные районы страны

Западные страны планируют задействовать белорусских радикалов для захвата приграничных районов Белоруссии и ввода на эту территорию так называемых миротворческих сил. Об этом сообщил государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович в интервью изданию «СБ. Беларусь сегодня».

По его словам, в Польше был основан координационный центр «Посполитое рушение», который управляет подготовкой боевиков.

На территории Украины, ставшей некой «серой зоной», Запад использует экспертов из украинских и западных спецслужб для подготовки членов различных экстремистских группировок, состоящих из белорусских радикалов, добавил госсекретарь.

Вольфович отметил, что украинские спецслужбы активно используют интернет для вербовки белорусов, которые готовы собирать информацию и совершать противоправные действия.

Далее завербованные радикалы, по его словам, становятся участниками операций по созданию тайников с оружием и взрывными устройствами, которые впоследствии планируется использовать для терактов в Белоруссии и России.

Госсекретарь также напомнил о событиях прошлого года, когда Комитет госбезопасности и ФСБ предотвратили деятельность группы белорусских граждан, которые под контролем украинских спецслужб незаконно перевозили оружие через границу и создавали укрытия для террористических акций в России.

Ранее сообщалось, что шоссе между Украиной и Белоруссией забаррикадировали валунами и ежами.