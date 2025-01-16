На границе Украины и Белоруссии появились противотанковые ежи и валуны

На границе между Украиной и Белоруссией появились баррикады в виде валунов, строительного мусора, противотанковых ежей и колючей проволоки. Видео с места опубликовали в телеграм-канале «Страна».

На кадрах видна самодельно выставленная новая граница Украины и Белоруссии: огромные валуны, кирпичи и другой строительный мусор, а также забор с колючей проволокой, тянущийся далеко в лес.

В 2024 году белорусские пограничники зафиксировали на границе с Украиной около 40 провокаций. Тогда госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что республика нацелена на добрососедские отношения, но не позволит посягать на ее суверенитет. Он также не исключил, что в случае необходимости могут быть созданы новые отряды для охраны приграничья.

Ранее сообщалось, что парламентская партия «Отечество» призывала Эстонию полностью закрыть границы с Россией, однако мэр Нарвы Катри Райк не поддержала данную инициативу. Она подчеркнула, что такое решение может принять только правительство и лишь после предложения местных силовых органов.