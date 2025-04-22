Эксперт предположил, что стало с пропавшим в зоне СВО сыном Чикатило

Адвокат, член совета по патриотическому воспитанию организации «Офицеры России» Дмитрий Краснов в разговоре с aif.ru допустил , что сына серийного маньяка Андрея Чикатило могли ликвидировать в зоне СВО.

Юрий Чикатило вступил в ряды ВСУ еще в 2022 году. Его видели как минимум на харьковском направлении в подразделении артиллеристов. В ряде каналов Telegram разлетелись новости о том, что Чикатило-младшего могли убить.

Эксперт Краснов считает вероятным то, что сына печально известного маньяка действительно могли ликвидировать.

«Такие люди, как сын Чикатило, должны быть уничтожены. Они смелые только тогда, когда воюют с женщинами и детьми, а не с военными. Если будет „горячо“, они первые убегут. Такие люди не воюют с регулярной армией, они воюют с мирными гражданами», — сказал Краснов.

По мнению Краснова, наследника серийного маньяка вряд ли взяли бы в плен.

Ранее сообщалось, что сын маньяка Чикатило исчез в Харьковской области на фоне обстрелов украинских позиций.