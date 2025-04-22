Эксперт предположил, что стало с пропавшим в зоне СВО сыном Чикатило
Адвокат Краснов: сына Чикатило могли целенаправленно ликвидировать на СВО
Фото: [Медиасток.рф]
Адвокат, член совета по патриотическому воспитанию организации «Офицеры России» Дмитрий Краснов в разговоре с aif.ru допустил, что сына серийного маньяка Андрея Чикатило могли ликвидировать в зоне СВО.
Юрий Чикатило вступил в ряды ВСУ еще в 2022 году. Его видели как минимум на харьковском направлении в подразделении артиллеристов. В ряде каналов Telegram разлетелись новости о том, что Чикатило-младшего могли убить.
Эксперт Краснов считает вероятным то, что сына печально известного маньяка действительно могли ликвидировать.
«Такие люди, как сын Чикатило, должны быть уничтожены. Они смелые только тогда, когда воюют с женщинами и детьми, а не с военными. Если будет „горячо“, они первые убегут. Такие люди не воюют с регулярной армией, они воюют с мирными гражданами», — сказал Краснов.
По мнению Краснова, наследника серийного маньяка вряд ли взяли бы в плен.
Ранее сообщалось, что сын маньяка Чикатило исчез в Харьковской области на фоне обстрелов украинских позиций.