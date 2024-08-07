В Благовещенске полицейские задержали мужчину прямо в загсе

Жениха задержали в загсе Благовещенска по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, сообщили в СУ СК по Амурской области.

По данным ведомства, 29-летний мужчина в конце мая проходил со своей невестой мимо дома и увидел компанию, распивающих спиртное мужчин. Молодой человек оскорбительно высказался об их поведении, чем спровоцировал конфликт.

В руках у жениха оказался нож, которым он ударил в грудь 57-летнему оппоненту, чем нанес тяжкий вред здоровья потерпевшему.

Отмечается, что обвиняемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее сообщалось, что шахматистка из Дагестана пыталась отравить свою соперницу во время соревнований.