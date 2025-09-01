В Благовещенске полиция раскрыла серию разбойных нападений

В Благовещенске правоохранительные органы задержали преступную группировку, состоящую из шести человек в возрасте от 19 до 33 лет, по подозрению в совершении серии разбойных нападений. Информацию об этом предоставили в региональном МВД России, передает «Лента.ру».

Согласно предварительным данным следствия, в апреле группа молодых людей, состоящая из пяти парней и одной девушки, спланировала серию нападений на прохожих с целью ограбления.

Группа действовала на окраинах города, используя автомобили. Для маскировки они надевали маски и балаклавы, а также использовали страйкбольное оружие. Их целями в основном становились одинокие пешеходы или пары, возвращавшиеся с дач.

Жертв уводили в лесополосу, где подвергали издевательствам и избиениям, после чего отбирали у них ценности. Преступления фиксировались на видео, которые затем публиковались в приватном Telegram-канале.

В частности, 31 мая у одного из потерпевших был похищен телефон стоимостью более 45 тыс. руб. Предполагается, что банда причастна как минимум к шести подобным инцидентам.

Задержать злоумышленников удалось в момент подготовки к очередному преступлению. В ходе обыска в жилище одного из подозреваемых были обнаружены шприцы с веществом, предположительно, гашишным маслом, предназначенным для продажи. Все задержанные заключены под стражу. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 162 Уголовного кодекса РФ (разбой).

