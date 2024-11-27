В Благовещенске введен режим ЧС из-за «бури столетия»

Мэр Благовещенска Олег Имамеев сообщил о введении в городе режима чрезвычайной ситуации. Он отметил, что за последние два дня выпало столько снега, сколько обычно выпадает за весь зимний период. Это создало серьезные проблемы для общественного транспорта.

Градоначальник охарактеризовал сложившуюся ситуацию как чрезвычайную. Он обратился к руководителям предприятий и учреждений с просьбой очистить прилегающие территории от снега и, если возможно, обеспечить чистоту на автобусных остановках и пешеходных дорожках.

Также он призвал жителей многоквартирных домов принять участие в уборке. В социальных сетях появились записи, на которых мэр сам занимается расчисткой снега у здания администрации.

В администрации города сообщили, что из-за затрудненной дорожной ситуации не весь общественный транспорт вышел на линию.

В результате сильного снегопада было отменено множество рейсов на 20 автобусных маршрутах. Кроме того, несколько утренних авиарейсов в Благовещенск пришлось отправить на запасной аэродром в Хабаровск.

Ранее сообщалось, что снежный покров лежит уже на 90% территории России. Относительную стойкость к сугробам пока сохраняют некоторые районы Центральной России, юго-западная часть Поволжья. Кроме того, пока без снега в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.