Вильфанд: 90% России уже полностью покрыты снегом

Зима хоть еще не пришла календарно, но уже постаралась на славу так, что снежный покров лежит уже на 90% территории России. На это в беседе с РИА Новости обратил внимание научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

При этом, со слов синоптика, относительную стойкость к сугробам пока сохраняют некоторые районы Центральной России, юго-западная часть Поволжья. Кроме того, пока без снега в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.

«В Южном федеральном округе и Северо-Кавказском местами снег, сейчас похолодание произойдет, и там тоже пойдет снег, но все-таки там дневные температуры будут положительными… и юго-западная часть Приволжского федерального округа тоже пока без снега», — сказал собеседник агентства.

Вильфанд добавил, в настоящее время «ушли под снег» северная половина Центральной части России, Северо-Западный федеральный округ, Урал и вся азиатская часть страны.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд предупредил 15 регионов России об идущей туда опасной погоде.