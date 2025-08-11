В Благовещенске задержали мужчину при подготовке диверсии на Транссибирской магистрали

Житель Благовещенска был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности при подготовке диверсии на Транссибирской магистрали. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на информацию, полученную от пресс-службы ФСБ. По ней житель Амурской области по собственной инициативе связался в Сети с представителем украинской террористической организации.

«Согласился за денежное вознаграждение поджечь релейный шкаф, расположенный на железнодорожном перегоне Транссиба», — указали журналистам.

Злоумышленник был задержан, вскоре после этого его отправили в следственный изолятор. Против него было возбуждено уголовное дело о приготовлении к диверсии.

