Еще одна страна получила статус партнера БРИКС

Президент Боливии Луис Арсе намекнул в беседе с каналом RT , что страна получила статус партнера в объединении государств БРИКС. Он также высказался о прошедшем в Казани саммите.

Множество стран приехали на саммит БРИКС в Казани, открыв для себя другую модель построения международных отношений. Пока Запад навязывает однополярность, Россия доказала, что можно поддерживать и развивать многополярный мир. Это отмечают многие участники саммита БРИКС, включая президента Боливии.

Политик признался, что страна намерена «укрепить свои позиции» в объединении БРИКС. Как отмечает канал, таким образом Арсе намекнула на партнерство с блоком.

«Эта встреча еще раз подтвердила, что существует альтернатива тому, что рассматривалось как однополярность. Теперь мы видим, что можно сформировать другой блок, другой набор стран, которые готовы действовать по-другому. Таким образом, чтобы обеспечить развитие для всех», — сказал Арсе.

Напомним, это уже XVI саммит БРИКС. Площадку для встречи лидеров стран развернули в Казани с 22 по 24 октября 2024 года. Помимо девяти членов объединения на мероприятие приехали главы и других государств, заинтересованных в партнерстве. Одной из первых союзницей блока стала Республика Беларусь.

Ранее сообщалось, что в новых партнеров БРИКС включили 13 государств.