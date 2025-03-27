В Боливии ввели режим ЧС из-за сильных ливней и наводнений

Мощнейшие дожди в Боливии привели к возникновению сильных наводнений, в результате погибло более 50 человек. Властям страны пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщило агентство Reuters.

Серьезные ливни привели к наводнениям в ряде районов Боливии. Свои дома покинуло из-за стихийного бедствия более чем 100 тыс. человек. Несколько рек вышли из своих берегов, некоторые районы полностью изолированы водой от окружающего мира. В стране уже зафиксировано более 50 погибших, а всего пострадавшими числится порядка 370 тыс. семей.

По этой причине боливийские власти решили ввести режим ЧС для ликвидации всех последствий. К нему привлекут военнослужащих. Планируется, что в пострадавшие регионы будут отправлены 3 тыс. солдат в сопровождении тяжелой техники.

Ранее сообщалось, что лесные пожары в Южной Корее уже привели к гибели 18 человек. Десять человек получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Из зоны бедствия эвакуированы 23 тыс. граждан. По словам властей, нынешние пожары стали «самыми разрушительными» за всю историю страны.