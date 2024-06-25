В больнице умер еще один полицейский, участвовавший в КТО в Дагестане

Число погибших при двойном теракте в Дагестане полицейских выросло до 16. Об этом сообщил источник РИА Новостей .

24 июня официальный представитель Министерства внутренних дел (МВД) РФ Ирина Волк сообщила, что в Дербенте и Махачкале в результате атаки террористов погибли 15 полицейских.

25 июня стало известно, что в больнице скончался 24-летний сержант полиции Марат Алиев.

Вечером 23 июня в Дагестане произошло два теракта. Боевики одновременно атаковали Махачкалу и Дербент. Террористы напали на два православных храма, синагогу и пост Дорожно-патрульной службы (ДПС).

В регионе был введен режим контртеррористической операции (КТО). Боевики несколько часов вели перестрелку с представителями правоохранительных органов. Жертвами терактов стали полицейские, среди которых был глава полиции города, а также пожилой священник и охранник храма.

Позже стало известно, что ликвидированные в Махачкале боевики оказались сыновьями главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. Он был доставлен на допрос.

Ранее мы сообщали, что в украинском городе Торецк начали принудительную эвакуацию.