В Бразилии арестовали мужчин за попытку купить новорожденного

В Бразилии, как сообщил портал Último Segundo, задержаны двое мужчин и их сообщница за попытку незаконной покупки младенца непосредственно в родильном доме.

Полиция штата Амазонас произвела арест троих лиц, подозреваемых в организации нелегальной схемы усыновления новорожденных. Установлено, что однополая пара* намеревалась приобрести новорожденного за 500 реалов (эквивалентно 7 тыс. руб.) в роддоме города Манакапуру. О готовящейся сделке правоохранительные органы узнали из анонимного сообщения, поступившего через мессенджер, после чего незамедлительно выехали в медицинское учреждение.

В ходе расследования выяснилось, что один из мужчин представлялся отцом ребенка и пытался зарегистрировать его на себя, однако попытка не удалась. Мать ребенка, испытывающая серьезные финансовые трудности, согласилась на продажу младенца из-за долговых обязательств. Задержанные признались, что планировали перевезти ребенка в город Сан-Паулу.

Содействие им оказывала женщина, имеющая опыт в незаконных усыновлениях, которая также была задержана. Известно, что ранее пара пыталась усыновить ребенка в соответствии с законом, но не смогла завершить процедуру из-за проблем с документами.

Ранее сообщалось, что многодетной матери вынесли приговор за долг по алиментам в размере 1 млн руб.

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