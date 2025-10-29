В Бразилии более 60 человек погибли в результате перестрелки

В Рио‑де‑Жанейро произошла масштабная перестрелка между полицейскими и членами преступной группировки — в результате столкновения погибли 64 человека, в том числе четверо правоохранителей. Об этом сообщил бразильский новостной портал G1, пишет « Газета.ru ».

Операция под названием «Сдерживание» развернулась в фавелах северных районов города — комплексах Алемао и Пенья. Цель силовиков — задержать участников группировки «Команда Вермелью» (CV): было запланировано исполнение 100 ордеров на арест. В операции участвовали более 2500 сотрудников правоохранительных органов.

Преступники оказали активное сопротивление: открыли огонь по полицейским, подожгли баррикады и использовали беспилотники для сброса взрывных устройств. В итоге 81 человек был задержан.

По данным исследователей, среди погибших — 18 подозреваемых и двое сотрудников гражданской полиции, чьих жизней не удалось спасти в ходе столкновений.

