В Бразилии мужчина упал с обрыва на машине и десять часов ждал спасателей в джунглях

В Бразилии мужчина потерял управление, передвигаясь на своем автомобиле, и вылетел с дороги прямо в обрыв, сообщило издание Need to Know.

Инцидент произошел в государственном парке Серра-ду-Рола-Мос, расположенном недалеко от города Белу-Оризонти. Машина бразильца пролетела около 60 м, прежде чем приземлилась на дно оврага. Несмотря на серьезные травмы, мужчина выжил.

Как сообщил источник, после падения пострадавший не смог связаться со спасателями самостоятельно. Он оказался в джунглях в полном одиночестве. В течение десяти часов мужчина ждал помощи. Уже утром, 26 марта, бразильца обнаружили с помощью дрона, который использовался в поисковой операции.

Для спасения мужчины был направлен самолет со спецбортом. Однако на месте добраться до пострадавшего оказалось крайне сложно — он находился в полубессознательном состоянии. Когда мужчину, наконец, вытащили из труднодоступного места, его сразу же отвезли в больницу, где его состояние стабилизировалось.

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