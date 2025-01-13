В Бразилии начали расследовать покушение на президента Лулу да Силву

Бразильская полиция проводит расследование в связи с предполагаемым заговором против президента Луиса Инасиу Лулу да Силвы. Об этом сообщил новостной сайт Terra.

По сообщениям, 3 января в полицию поступила соответствующая жалоба, что привело к началу расследования. Намеченное нападение, согласно информации, планировалось на конец января.

Доклад утверждает, что цель злоумышленников включает в себя как президента страны, так и судью Верховного суда Александра ди Мораеша. Нападение должно было осуществляться с использованием тяжелой техники, включая взрывчатые вещества, гранаты и крупнокалиберные винтовки.

Как сообщает телеканал CNN Brasil, по этому делу запущено специальное расследование. Следователи отмечают, что все подобные угрозы рассматриваются как реальные. В настоящее время ведется работа по выявлению лиц, причастных к возможной атаке, а также средств, которые могли быть задействованы в этом преступлении.

Ранее бразильский президент Инасиу Лула да Силва, который оправился после полученной от падения травмы и возникших осложнений, заявлял в беседе с журналистами, что собирается прожить минимум до 120 лет.