В Британии кита ошибочно приняли за российский подводный беспилотник

Британское командование военно-морскими силами ранее считало, что российские моряки могли следить за флотскими испытаниями с помощью своих подводных беспилотников. Оказалось, что подозрительные звуки принадлежали китам. Такие данные появились у газеты The Sun.

Британский королевский флот проводит подводные испытания своего оружия и оборудование в море на северо-западе Шотландии. При испытаниях прослушивались подозрительные звуки в воде, которые долгое время считали знаком присутствия слежки со стороны России. Якобы российские беспилотники под водой следили за испытаниями, так считало командование британского флота.

«Мы проанализировали звуки и теперь считаем, что это было морское млекопитающее. Кит», — указал представитель флота.

Он добавил, что за 55-летнюю историю полигона китовые ни разу не были отмечены на его территории, и это ввело военных в заблуждение.

Ранее сообщалось, что британские военные заявили о готовности приступить к задержанию судов из РФ у своих берегов. Они могут совершать такие поступки, если против российских кораблей будут иметься доказательства того, что они замешаны в повреждении подводных кабелей либо трубопроводов.