В Британии нашли останки ушедшего из дома шесть лет назад геймера

В Великобритании случайным прохожим были найдены останки мужчины, который внезапно исчез шесть лет назад. Об этом рассказала газета Daily Mail.

Джордан Морей пропал из дома в августе 2019 года. Первыми исчезновение заметили его родственники. Мать 33-летнего мужчины пришла к нему в квартиру и обнаружила незапертую дверь. Внутри оказалась включенная игровая консоль. Телефон исчезнувшего также находился дома, зато оттуда пропали рюкзак, кроссовки и налобный фонарик. Вслед за этим начались активные поиски.

Уже через три года мать Джордана сравнила розыски с попыткой отыскать иголку в стоге сена. За шесть лет не было найдено ни одной зацепки, и тут случайно прохожий наткнулся на человеческие останки рядом с водохранилищем Шуйн-онн. Экспертиза подтвердила, что эти останки принадлежат именно Морею.

Ранее сообщалось, что жительница Индии сумела найти своего мужа после семилетних поисков. Оказалось, что он все это время жил с другой женщиной, неверный супруг был найден с помощью социальных сетей.