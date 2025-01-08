Первая неделя 2025 года принесла украинской армии целую череду поражений. Об этом на своем YouTube-канале рассказал Александр Меркурис, аналитик из Великобритании.

По его утверждению, ВСУ в период с 1-го по 7-е января ВСУ ожидали только плохие события. Среди них провал контрнаступления в Курской области, а также оставление Курахово.

«Это мрачная история. Что теперь будут делать украинцы?» — задал он вопрос.

По мнению эксперта, прошедшая неделя стала, судя по всему, для ВСУ одной из наихудших за время всей специальной военной операции.

Ранее Меркурис посоветовал Украине навсегда забыть о вступлении в Евросоюз. Расширение этого политического объединения уже закончено, и по этой причине России даже не надо наказывать ЕС. Европейцы сами справляются со всеми наказаниями. Каждая санкция, которую они вводят, оборачивается против них же.