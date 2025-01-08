В Британии назвали катастрофой для ВСУ начало 2025 года
Британский эксперт Меркурис: начало 2025 года стало катастрофой для ВСУ
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Первая неделя 2025 года принесла украинской армии целую череду поражений. Об этом на своем YouTube-канале рассказал Александр Меркурис, аналитик из Великобритании.
По его утверждению, ВСУ в период с 1-го по 7-е января ВСУ ожидали только плохие события. Среди них провал контрнаступления в Курской области, а также оставление Курахово.
«Это мрачная история. Что теперь будут делать украинцы?» — задал он вопрос.
По мнению эксперта, прошедшая неделя стала, судя по всему, для ВСУ одной из наихудших за время всей специальной военной операции.
Ранее Меркурис посоветовал Украине навсегда забыть о вступлении в Евросоюз. Расширение этого политического объединения уже закончено, и по этой причине России даже не надо наказывать ЕС. Европейцы сами справляются со всеми наказаниями. Каждая санкция, которую они вводят, оборачивается против них же.