В Британии назвали «культурным шоком» учения в Финляндии при температуре -15 °C

В финской Лапландии проводились учения НАТО при температуре в минус 15 градусов. Представитель британской армии, майор Дэвид Мортимер, назвал это событие «культурным шоком» для многих английских артиллеристов. Его слова привело издание UK Defence Journal.

Учения Lightning Strike 24 на финской территории проводились на крупнейшем в Северной Европе военном полигоне Роваярви. На маневры были выведены более пяти тысяч военнослужащих, которые представляли 28 государств. Британские артиллеристы применили во время учений новые для них вооружения шведского производства. В то же время условия зимы для многих стали полной неожиданностью.

«Для многих наших военнослужащих пребывание в таких условиях стало настоящим потрясением», — указал заместитель командира 19-го полка королевской артиллерии.

По утверждению Мортимера, следующим шагом для британской артиллерии станет использование «умных боеприпасов».

Ранее пресс-секретарь президента Путина Песков заявил, что учения НАТО, которые проходят во время украинского конфликта, дополнительно провоцируют напряженность. Такие маневры нагнетают и без того нелегкую ситуацию.