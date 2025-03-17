В Британии предупредили об опасности «Орешника» для авиации НАТО

Авиация Североатлантического альянса очень уязвима перед новейшей российской ракетой «Орешник», поэтому боевые самолеты стоит рассредоточить по всей европейской территории. Об этом сообщил журнал Foreign Policy.

По мнению издания, современная ПВО не в состоянии перехватывать гиперзвуковые ракеты, которые стала выпускать Россия. По этой причине авиабазы в Европе стоит защищать другими способами.

«НАТО должна сделать свои основные авиабазы менее привлекательными целями. Этого можно добиться, рассредоточив самолеты в кризисной ситуации по удаленным точкам», — указало издание.

Ранее президент Белоруссии Лукашенко сообщил, что белорусская армия вскоре примет на вооружение российский ракетный комплекс «Орешник». Сама страна будет заниматься производством пусковых элементов для этой ракеты. Он добавил, что место дислокации ракет будет определено совместно с РФ.