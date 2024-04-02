В Британии разработали дорогостоящий дрон, который не может летать в плохую погоду

Британский дрон-разведчик Watchkeeper оказался хуже своего израильского прототипа, на базе которого был создан, констатирует The Times.

Беспилотник оказался дорогим, его стоимость более $6 млн, и практически бесполезным.

Британские инженеры добавили к исходной модели множество модификаций, из-за чего аппарат получился слишком тяжелым и не может летать в плохую погоду.

Ни один из новых дронов не участвует ни в каких операциях, а восемь из них уже списали.

В феврале сообщалось о неудачном пуске британской межконтинентальной баллистической ракеты, которая плюхнулась в океан в нескольких метров от субмарины, с которой была запущена. При этом на борту подлодки находился министр обороны Великобритании Грант Шаппс.