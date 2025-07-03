США рассчитывали получить стратегически важные ресурсы от Украины, но ключевые месторождения оказались под контролем России. Об этом пишет The National Interest .

Планы Вашингтона заполучить доступ к украинским полезным ископаемым обернулись провалом. Одним из главных активов в предполагаемой сделке между Киевом и США стали литиевые месторождения к востоку от села Шевченко в Донецкой области. Однако по иронии судьбы именно эти территории вскоре перешли под контроль российских войск.

Издание The National Interest указывает, что Москва необратимо продвигается в регионе, постепенно забирая под контроль ключевые ресурсные узлы. США, рассчитывавшие на стратегическое преимущество за счет доступа к украинскому литий-сырью, оказались отрезанными от этого ресурса.

По данным источников, Киев изначально относился к сделке скептически, понимая, что значительная часть недр страны уже находилась вне его юрисдикции. Несмотря на амбиции Вашингтона в отношении лития, итог оказался в пользу России — она контролирует все, что считает необходимым, независимо от мнения Запада.

Ранее западные СМИ рассказали о том, что Трамп приостановил помощь Украине из-за личной неприязни к Зеленскому.