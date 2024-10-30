В Британии воспламенился военный объект на верфи, где швартуются ядерные подлодки

Пожар возник на территории крупнейшей оборонной компании Великобритании BAE Systems в Барроу-ин-Фернесс, расположенном на западе страны, при этом ядерная угроза не установлена, сообщили местные правоохранительные органы.

«Экстренные службы прибыли на место пожара на заводе BAE Systems в Барроу-ин-Фернесс <...>. Ядерная угроза отсутствует», — говорится в заявлении полиции.

Также уточняется, что два человека были госпитализированы с подозрением на отравление дымом, в то время как остальные сотрудники были эвакуированы с территории предприятия.

Как сообщает The Independent, на данном заводе располагается верфь, где осуществляется строительство и модернизация ядерных подводных лодок. В настоящий момент там находятся подводные лодки классов Astute и Dreadnought.

Ранее сообщалось, что судно со взрывоопасным грузом из России пришвартовалось в порту Британии. На борту судна находился взрывоопасный нитрат аммония (аммиачной селитры).