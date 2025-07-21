В Британии задержали протестующих после атак бутылками и дымовыми шашками
ES: в Британии протестующие забросали полицию бутылками и дымовыми шашками
Фото: [unsplash.com]
В британском городе Эппинг вновь вспыхнули протесты против мигрантов, которые переросли в столкновения с полицией, передает издание Evening Standard.
По информации источника, более сотни человек, недовольных миграционной политикой властей, вышли на улицы с плакатами, требующими депортации преступников-иностранцев.
«Бутылки и дымовые шашки летели в полицейские автомобили в ходе третьего протеста перед отелем в Эссексе, где, как предполагается, размещены просители убежища», — говорится в материале.
Отмечается, что полиции пришлось применить дополнительные меры безопасности, в результате чего были задержаны шесть участников беспорядков.
Это уже не первая подобная акция — 17 июля в ходе аналогичного митинга за решетку отправились трое активистов.
Новая волна протестов связана с громким судебным процессом над 38-летним мигрантом, обвиняемым в изнасиловании несовершеннолетней. Это дело всколыхнуло общество, обострив и без того напряженные дебаты вокруг миграции.
Ранее сообщалось, что Британия намерена объявить о начале 50-дневной кампании по вооружению ВСУ.