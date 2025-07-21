В Британии задержали протестующих после атак бутылками и дымовыми шашками

В британском городе Эппинг вновь вспыхнули протесты против мигрантов, которые переросли в столкновения с полицией, передает издание Evening Standard.

По информации источника, более сотни человек, недовольных миграционной политикой властей, вышли на улицы с плакатами, требующими депортации преступников-иностранцев.

«Бутылки и дымовые шашки летели в полицейские автомобили в ходе третьего протеста перед отелем в Эссексе, где, как предполагается, размещены просители убежища», — говорится в материале.

Отмечается, что полиции пришлось применить дополнительные меры безопасности, в результате чего были задержаны шесть участников беспорядков.

Это уже не первая подобная акция — 17 июля в ходе аналогичного митинга за решетку отправились трое активистов.

Новая волна протестов связана с громким судебным процессом над 38-летним мигрантом, обвиняемым в изнасиловании несовершеннолетней. Это дело всколыхнуло общество, обострив и без того напряженные дебаты вокруг миграции.

Ранее сообщалось, что Британия намерена объявить о начале 50-дневной кампании по вооружению ВСУ.