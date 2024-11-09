В Британии заявили о двухмесячном цикле жизни технологий на Украине

Жизненный цикл военных технологий, которые применяются на Украине, составляет всего два месяца. Затем противоборствующая сторона вырабатывает способ противостоять ей. Об этом заявил британский министр обороны Джон Хили в статье, которая вышла у газеты The Daily Telegraph.

По мнению Хили, сейчас очень важны скорость разработки новых технологий и их внедрения в практику, поскольку жизненный цикл всех новых решений после попадания на передовую составляет всего два месяца.

«В течение двух месяцев с того момента, как украинцы наладят производство и поставят новые беспилотники своим передовым войскам, россияне найдут способ бороться с ними», — указал он.

Министр также выразил мнение, что избрание Трампа президентом США ничего не меняет для Великобритании. Соединенные Штаты стремятся перенацелить свое внимание на Индо-Тихоокеанский регион, по этой причине государствам НАТО стоит задуматься над тем, чтобы заметно увеличить свои военные расходы.

Ранее бывший глава МИД Украины Кулеба заявил, что конфликт с Россией было невозможно предотвратить. По его мнению, в начале СВО виноват Запад, поскольку не дал Киеву нужное количество вооружений и не ввел превентивно в отношении РФ санкций.