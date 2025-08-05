В Брянской области предотвратили покушение на гендиректора оборонного завода
Задержан подозреваемый в подготовке убийства гендиректора оборонного предприятия
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Сотрудники ФСБ задержали россиянина, подозреваемого в государственной измене и подготовке убийства генерального директора стратегического оборонного предприятия. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Преступный заговор был раскрыт в ходе спецоперации в Брянской области.
По данным следствия, задержанный через мессенджер Telegram установил контакт с представителем запрещенной в России проукраинской террористической организации. Получая инструкции от кураторов, он прибыл в Трубчевский район Брянской области для выполнения особого задания.
Злоумышленнику предстояло изъять оружие и взрывчатку, сброшенные с украинского беспилотника. Эти средства должны были быть использованы для ликвидации руководителя оборонного предприятия в Белгороде, однако в момент получения опасного груза подозреваемый был задержан сотрудниками спецслужб.
Следственным отделом УФСБ по Брянской области возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). В ведомстве ответили, что все лица, сотрудничающие с противником, будут выявлены и привлечены к ответственности.
Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии ликвидировали трех террористов при оказании сопротивления.