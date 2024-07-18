В Брянской области сбили два беспилотника

Над Брянской областью уничтожили два вражеских беспилотника. Об этом в мессенджере сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Он отметил, что пострадавших и разрушений в результате инцидента нет. На месте работают специалисты оперативных служб.

ВСУ регулярно атакуют территорию РФ беспилотниками. Министерство обороны России сообщает о работе систем противовоздушной обороны ежедневно. В таких регионах как Брянская, Белгородская и Курская области, которые находятся у границы с Украиной, установлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Такой же действует в Крыму и Севастополе.

По данным Минобороны РФ, за прошедшие сутки российские военные в общей сложности сбили 35 БПЛА над Крымом и Брянской областью.

Ранее мы сообщали, что ВС РФ нанесли удар по территории вагоностроительного завода в Полтавской области, где производился ремонт военный техники ВСУ. Подполье сообщило, что там велась починка натовской гусеничной техники.