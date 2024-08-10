В Брянской области введен режим КТО из-за опасности нападения со стороны Украины

Из-за повышения уровня активности диверсионно-террористических угроз со стороны соседней Украины, на территории Брянской области РФ временно вводится режим контртеррористической опасности (КТО). Об этом вечером в пятницу, 9 августа, проинформировал Национальный антитеррористический комитет РФ (НАК).

«Режим КТО вводится в Брянской области в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины», — сообщил НАК в своем аккаунте в соцсетях.

Других подробностей пока не приводится.

Ранее сообщалось, ВСУ поразили объект инфраструктуры в ходе массовой атаки с воздуха. Об этом проинформировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. На месте сейчас сильный пожар. А перед этим стало известно, что ВСУ ракетами HIMARS разбомбили колонну российской военной техники в Рыльске под Курском.