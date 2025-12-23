В Буденновске после атаки БПЛА произошел пожар на промышленной территории

Как сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, в Буденновске беспилотники пытались атаковать объекты инфраструктуры. Силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили воздушные объекты. Пострадавших нет, жилые дома и критически важная инфраструктура не повреждены.

Однако, отметил глава региона, на территории промышленной зоны возникли возгорания. На месте работают экстренные службы, в городе действует режим беспилотной опасности. Владимиров призвал жителей не снимать и не публиковать в сети кадры происходящего.

Параллельно атаке подверглась Ростовская область. Восемь районов отразили налет беспилотников. В результате этого в хуторе Верхнепотапов поврежден забор в частном подворье, в станице Грушевской загорелся строящийся дом, а в другом строящемся доме были выбиты окна. Жертв и пострадавших нет.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило о количестве сбитых за ночь беспилотников над российской территорией.