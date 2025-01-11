В Бурятии автомобиль с людьми провалился под лед

В Бурятии из автомобиля, который провалился под лед, были спасены двое мужчин. Об этом проинформировали в телеграм-канале МЧС.

Событие произошло в дельте реки Селенга, на территории Кокуя. В службе отметили, что в том участке толщина льда составляет 70 см.

Спасатели МЧС России успешно вывели на берег двоих мужчин. Также сообщается, что ни один из спасенных не нуждался в медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что подмосковные спасатели вывели из горящей квартиры в Кашире пенсионерку с деменцией.