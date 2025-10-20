В Бурятии почти вдвое выросло число отравившихся готовой едой

В столице Бурятии почти в два раза выросло число пострадавших от употребления готовых блюд, об этом сообщила глава республиканского Министерства здравоохранения Евгения Лудупова в своем телеграм-канале.

До этого сообщалось о 49 пострадавших. Все они почувствовали себя плохо после того, как съели онигири либо шаурму от местного производителя «Восток». Теперь цифры отравившихся заметно выросли.

«На 10:00 сегодня зарегистрировано 89 случаев, из них 11 сальмонеллеза, в том числе 49 детей. Всего 55 человек госпитализированы», — указала министр.

Лудупова добавила, что среди тех, кто отправлен в больницу, 34 несовершеннолетних. У всех пострадавших наблюдается стабильное состояние. Один из них находится в реанимации, но с положительной динамикой.

Ранее уже сообщалось, что в Улан-Удэ люди отравились по итогам употребления готовой еды. Жителям Бурятии рекомендовали внимательно следить за качеством приобретенной еды и при появлении симптомов обращаться к врачу.