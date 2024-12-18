В Бурятии ученик восьмого класса потерял сознание и умер прямо во время урока
СК: уголовное дело возбудили по поводу смерти восьмиклассника на уроке в Бурятии
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Ученик восьмого класса умер во время школьных занятий в Иволгинском районе Бурятии, сообщило региональное управление Следственного комитета России в своем телеграм-канале.
Согласно информации, 14-летний подросток из 8 «А» класса Нижне-Иволгинской средней школы находился на уроке физики, когда ему внезапно стало плохо и он потерял сознание.
Медики пытались вернуть его к жизни на протяжении около часа, но усилия оказались безрезультатными. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Как выяснили следователи, мальчик имел положительную характеристику, увлекался спортом и планировал участвовать в баскетбольном турнире в четверг.
В рамках расследования изучаются записи с камер видеонаблюдения, установленных в классах, чтобы восстановить детали происшествия. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса РФ (причинение смерти по неосторожности).
Ранее сообщалось, что шестиклассник из Саратовской области подарил штурмовикам на СВО мотоцикл.