В Бурятии учитель и ученик устроили драку после инцидента с водяным пистолетом

В одной из школ Бурятии конфликт между преподавателем физики и подростком перерос в физическое столкновение с травмами. Поводом для инцидента послужила шалость несовершеннолетнего, который во время урока баловался водяным пистолетом и попал в педагога.

Как сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Babr Mash, реакция учителя была незамедлительной и резкой — он отвесил школьнику подзатыльник. Эскалация конфликта продолжилась позже в раздевалке учебного заведения, где обе стороны вступили в открытую потасовку. Разнять дерущихся смогли лишь другие учащиеся.

Инцидент имел серьезные последствия: в результате драки у подростка зафиксирован перелом кисти руки. Преподаватель отстранен от ведения уроков на время проведения служебной проверки.

Коллеги педагога встали на его защиту, сообщив, что он ранее неоднократно подвергался издевательствам со стороны школьников. В его поддержку была создана специальная петиция.

Прокуратура Бурятии установила, что драка между учеником и учителем произошла 18 октября, хотя информация о ней стала публичной лишь 20 октября. В настоящее время обстоятельства происшедшего тщательно расследуются.

Ранее сообщалось, что в екатеринбургской школе дети оказались в давке и падали на пол.