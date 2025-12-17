В Бурятии возбудили уголовное дело по факту смерти трех человек от угарного газа

Прокуратура Бурятии возбудила уголовное дело по факту смерти трех человек из состава многодетной семьи от угарного газа. Об этом сообщило на своем сайте региональное управление Следственного комитета.

14 декабря в одном из садоводческих товариществ города Улан-Удэ обнаружили трех погибших, двоих супругов и их малолетнего сына. Они умерли от отравления угарным газом. Оказалось, что у семьи отключили электроэнергию за неуплату. Им пришлось протапливать дом с помощью дизельного генератора, это и привело к трагедии. При этом жертв могло быть больше, так как в семье проживало семь детей.

«Старший сын забрал из дома шесть детей к себе, а родители и младший сын оставались в доме, в дальнейшем связь с ними прервалась», — указано на сайте.

По этому факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По делу уже задержана начальник городского отделения ТП «Энергосбыт Бурятия» АО «Читаэнергосбыт». Сейчас решается вопрос о мере пресечения в ее адрес.

