В Бурятии завели дело после жалобы Путину на выселение семьи участника СВО

В Бурятии открыли уголовное дело после сообщений о выселении из служебного жилья семьи участника спецоперации, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

Следственными органами следственного комитета по Республике Бурятия проводится расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 Уголовного кодекса России («Халатность»).

На днях на заседании президентского Совета по правам человека Владимиру Путину доложили о попытке судебного выселения семьи мужчины, служившего 20 лет в МЧС, вышедшего на пенсию и заключившего контракт на участие в спецоперации.

Президент пообещал разобраться в этой ситуации. Он поручил заняться этим делом Александру Бастрыкину, главе Следственного комитета России.