Путин поручил разобраться в ситуации с выселением семьи бойца СВО в Бурятии

Семью военнослужащего, который принимает участие в специальной операции, в Бурятии выселили из служебного жилья. Президент Владимир Путин дал поручение разобраться с этой ситуацией и решить ее. Об этом сообщила «Российская газета».

По утверждению Юлии Белеховой, руководителя «Комитета семей воинов Отечества», семья бывшего сотрудника МЧС проживала в служебном помещении. Она стояла в очереди на собственное жилье, но пока не получила его. Сам глава семейства уже вышел на пенсию, но после начала СВО подписал контракт и отправился в зону боевых действий. Вслед за этим он сам, его супруга и дети получили предписание покинуть служебную квартиру. В дальнейшем исполнительное производство в отношении военнослужащего было приостановлено, но для его семьи оно продолжает действовать.

Президент Путин пообещал разобраться в этой ситуации. Он поручил заняться этим делом Александру Бастрыкину, главе Следственного комитета России.

Ранее сообщалось, что Путин предложил заметно упростить деятельность учителей и врачей, избавив их от бумажной работы. Все они должны сосредоточиться на профессиональной деятельности, а количество отчетных документов с их стороны должно быть существенно сокращено.