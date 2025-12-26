«В бутылках нашли ацетон»: Роспотребнадзор остановил продажу напитка Aloe Vera

Роспотребнадзор заблокировал продажу партии напитка Aloe Vera объемом 138 тысяч бутылок. Причиной стало обнаружение в продукции опасного химического вещества — ацетона. Об этом сообщает РИА Новости.

В пятницу сотрудники московского магазина сети «Магнит» нашли ацетон в четырех бутылках напитка Aloe Vera. Ретейлер немедленно снял с реализации всю партию и начал внутреннюю проверку. Роспотребнадзор отреагировал оперативно, направив требование об остановке продаж через систему маркировки «Честный ЗНАК». Теперь кассы не пропускают этот товар.

Параллельно ведомство начало масштабное расследование. Специалисты отобрали 11 образцов напитка из трех разных партий на экспертизу. Проверка проходит не только в торговых точках, но и на заводе-производителе ООО «Вельта-Пенза», где реализацию всей партии также приостановили. Кроме того, Роспотребнадзор обратился к крупнейшим онлайн-площадкам, чтобы исключить возможность дистанционной продажи потенциально опасного товара.

