В Чечне минимум пять человек погибли при взрыве баллонов с газом

На строительной площадке в Чечне из-за взрывов баллонов с газом погибли минимум пять человек, сообщила «База» .

По данным источника, инцидент произошел в селе Башин-Кали. В результате 26 человек получили ранения и травмы. На месте происшествия работают спасатели. Точное количество пострадавших будет известно после разбора завалов.

На кадрах, распространившихся в СМИ, видно, что взрыв оказался мощным. На стройплощадке видны обломки конструкций. Также заметны фрагменты самих газовых баллонов. Судя по кадрам, на месте взрыва также возник пожар.

Как ранее сообщили местные СМИ, взрыв услышали днем жители Башин-Кали. Отмечалось, что некоторых тяжело раненных отвозят в больницы Грозного.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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