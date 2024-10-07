В Чечне задержали оскорблявшего христиан учителя

Преподаватель физкультуры и химии Мансур Жабраилов, оскорблявший в социальных сетях людей, исповедующих христианскую религию, был арестован правоохранительными органами в Чеченской Республике. На данный момент в его отношении ведутся следственные мероприятия. Об этом сообщил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в видеообращении в своем Telegram-канале.

Ранее ряд СМИ опубликовал снимки и видеозаписи из социальных сетей Жабраилова, в которых он унижает христиан, называя их «адептами христианской помойки» и призывая молиться «своему гуманоиду».

«По поводу провокационных высказываний уроженца Чеченской Республики Мансура Жабраилова. Мы видим резонанс в интернет-пространстве... Хочу сообщить, что по факту появления провокационных высказываний жителя Чеченской Республики в начале 20-х чисел сентября текущего года этот житель региона… был незамедлительно правоохранительными органами задержан. Его провокационные высказывания пресечены. Этот человек уволен из системы образования… Кроме того, 23 сентября центром противодействия экстремизму запущен весь перечень необходимых следственных действий по отношению к этому жителю республики. Его… провокационные, противоправные… оскорбительные публикации… направлены в Ставрополь на религиоведческую экспертизу. Никаких сомнений нет, что этот человек получит самое строгое наказание в рамках закона», — сказал Дудаев.

Чеченский министр отметил, что вопросы уважения между представителями различных религиозных течений, а также к каждой вере, межнационального и межконфессионального согласия в республике находятся под непосредственным контролем главы Чечни Рамзана Кадырова.

«Какой бы национальности этот человек не был, к какой бы конфессии он не относился, оскорблять религиозные чувства в Чеченской Республике не разрешается. Это принципиальная установка главы республики Рамзана Ахматовича Кадырова», — заявил он.

Ранее сообщалось, что в отношении украинских боевиков, обстреливавших Курскую область, возбудили уголовное дело.