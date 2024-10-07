В отношении украинских боевиков, обстреливавших Курскую область, возбудили уголовное дело

В отношении украинских боевиков, участвовавших в обстреле эвакуационных пунктов в Курской области, возбуждено уголовное дело. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета России.

«Главное следственное управление Следственного комитета России открыло дело в связи с атаками на эвакуационные пункты в Курской области. Это дело возбуждено на основании статей 30, 105 и 205 УК РФ, которые касаются покушения на убийство группой лиц по политическим и идеологическим причинам, а также террористических актов», — отмечается в сообщении.

Установлено, что украинские боевики из военизированных формирований обстреляли эвакуационные пункты в Большесолдатском районе, применив реактивные системы залпового огня.

В результате обстрела были повреждены жилые помещения, автомобили и объекты социальной инфраструктуры.

Пресс-служба подчеркнула, что в ходе предварительного следствия будут выявлены и привлечены к ответственности все участники вооруженных формирований Украины, причастные к совершению данных преступлений.

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