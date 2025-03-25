В Чехии на складе боеприпасов произошел взрыв

В населенном пункте Боржины, расположенном в центральной части Чехии, произошел взрыв на складе боеприпасов. Об этом сообщило Чешское радио.

Инцидент подтвердил представитель местной пожарной охраны Вендула Горакова. В связи с этим на месте чрезвычайного происшествия (ЧП) была объявлена пожарная тревога.

В тушении огня принимают участие 11 пожарных расчетов. Информация о пострадавших не поступала, однако в целях безопасности была организована эвакуация жителей из близлежащих районов. В связи с инцидентом несколько дорог в окрестностях населенного пункта были перекрыты.

На складе хранятся и производятся крупнокалиберные боеприпасы, используемые в том числе на Украине. Кроме того, на этом объекте имеются мощности для ремонта и модернизации военной техники.

25 марта стало известно, что в Махачкале прогремел взрыв в многоэтажном жилом доме.