В Чехове от налета украинских беспилотников пострадали два жилых дома

Во время ночного налета украинских дронов на Московскую область пострадали два жилых дома в Чехове. В них взрывной волной выбило окна. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава муниципального округа Михаил Собакин.

По словам Собакина, над территорией Чехова ночью был сбит украинский беспилотник.

«Повреждения получили дома по ул. Мира и ул. Заречной в селе Стремилово. В зданиях повреждены остекления», — указал он.

Глава муниципального образования добавил, что во время инцидента никто не пострадал. На месте ЧП сейчас работают представители экстренных служб. Собакин также попросил всех жителей соблюдать спокойствие.

Ранее уже сообщалось об отражении атаки на Москву средствами ПВО. Был сбит беспилотник ВСУ, который летел по направлению к Москве. Об этом заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.