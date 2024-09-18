В Челябинске арестовали замдиректора школы после нападения ученика на сверстников

Сотрудники Следственного комитета России по Челябинской области задержали заместителя директора школы №68, где в понедельник, 16 сентября, ученик атаковал с молотком и ножом своих одноклассников и учителя. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

«В ходе расследования уголовного дела были изъяты записи с камер видеонаблюдения, мобильные телефоны и другие предметы, важные для дела. Назначен ряд судебных экспертиз, включая медицинские, компьютерно-технические и лингвистические. Заместитель директора школы был задержан, ему предъявлены обвинения по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность). Проведены обыски, а также выемки и осмотры документов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователь направил в суд ходатайство о применении меры пресечения для обвиняемого.

Дополнительно, по информации управления, начаты доследственные проверки в отношении должностных лиц медицинского учреждения, где на учете состоял ученик, совершивший преступление, а также регионального управления Росгвардии за надзор за частной охранной организацией. В рамках проверок будет дана правовая оценка действиям или бездействию указанных лиц.

Ранее сообщалось, что уголовное дело по нападению подростка в челябинской школе не прекратят.