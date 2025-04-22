В Челябинске дети во время стрима на заброшке нашли тела двух девушек

Портал URA.RU сообщил , что в заброшенном здании в Челябинске дети, проводившие прямой эфир, наткнулись на тела двух девушек.

Согласно источникам, возраст погибших составлял 18 и 19 лет. Следственный комитет области выясняет обстоятельства их смерти. Предварительная версия указывает на то, что смерть не была насильственной. На записи с места происшествия слышно, как подростки испытали шок, обнаружив страшную находку.

Ранее житель Глазова (Удмуртия) был задержан по подозрению в убийстве двух молодых людей. Следствие полагает, что 25-летний мужчина, действуя из ревности, расправился со знакомыми своей сожительницы, которые пришли к ним после посещения развлекательного заведения.

Жертвам было 18 и 19 лет. Кроме того, 20-летний приятель погибших получил ранения. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Подозреваемый заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что в квартире в Казани сотрудники ЖЭКа обнаружили мумифицированное тело.