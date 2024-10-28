В Челябинске мигранты, убившие подростка, суммарно получили 76 лет колонии

Инцидент произошел в апреле 2023 года. В районе ТРК «Космос» в результате конфликта между двумя компаниями молодых людей был убит подросток. Во время стычки обвиняемый Шахром Миров нанес потерпевшему несколько ударов и в дальнейшем сбежал с места происшествия.

Позже обе группы вновь встретились на парковке, где Миров догнал одного из подростков и ударил его ножом. 17-летний молодой человек упал без сознания, а его обидчик сбежал. Подросток скончался до приезда медиков от полученных ранений.

Челябинский областной суд вынес приговор по делу об убийстве. Миров получил 18 лет колонии строгого режима, двое его подельников были приговорены к 14 годам, еще один — к 9,5 года колонии общего режима. Два других обвиняемых, а также двое несовершеннолетних, получили соответственно 5,5 года, 5 лет и 4,5 года.

Суд учел ряд смягчающих обстоятельств, в том числе частичное признание вины всех подсудимых, их несовершеннолетний возраст на момент преступления, наличие заболеваний у одного из них и наличие малолетних детей у другого.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон, препятствующий заключению фиктивных браков с мигрантами.