Путин подписал закон, препятствующий заключению фиктивных браков с мигрантами

Иностранным гражданам больше нет смысла заключать фиктивные браки в гражданками РФ с целью получить в упрощенном порядке разрешение на временное проживание вне квоты или вид на жительство (ВНЖ).

Теперь это возможно только после трех лет совместной жизни в браке или усыновления ребенка.

Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации.

Из документа также следует, что если брак иностранного гражданина с россиянкой будет признан судом недействительным, то полученное им разрешение на временное проживание аннулируют. То же самое произойдет при ограничении или лишении мигранта родительских прав.

Ранее сообщалось о том, что карьерный консультант Валинуров пояснил необходимость новых квот на иностранных специалистов в России.