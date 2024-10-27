Путин подписал закон, препятствующий заключению фиктивных браков с мигрантами
Фото: [официальный сайте президента РФ]
Иностранным гражданам больше нет смысла заключать фиктивные браки в гражданками РФ с целью получить в упрощенном порядке разрешение на временное проживание вне квоты или вид на жительство (ВНЖ).
Теперь это возможно только после трех лет совместной жизни в браке или усыновления ребенка.
Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации.
Из документа также следует, что если брак иностранного гражданина с россиянкой будет признан судом недействительным, то полученное им разрешение на временное проживание аннулируют. То же самое произойдет при ограничении или лишении мигранта родительских прав.
Ранее сообщалось о том, что карьерный консультант Валинуров пояснил необходимость новых квот на иностранных специалистов в России.