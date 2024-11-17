В Челябинске 11-летний мальчик чуть не сварился заживо, провалившись в яму с кипятком

Как сообщила пресс-служба городской администрации, инцидент, который чуть было не закончился трагично для 11-летнего школьника, произошел во дворе дома на Комсомольском проспекте в центре Челябинска.

Ребенок вместе со своим сверстником прогуливался вечером в воскресенье, 17 ноября, и внезапно провалился в яму, где после недавней коммунальной аварии скопился кипяток.

«Агентство чрезвычайных новостей» в свою очередь пояснило, что яма с кипятком была прикрыта бетонной плитой. Дети беспечно прыгали по ней, после чего один из них и провалился под землю. Если бы не приехавшие оперативно медики, то ребенку пришлось бы туго.

«По факту ЧП во дворе дома 112 по Комсомольскому проспекту, где в результате подмыва грунта пострадал несовершеннолетний, проводится проверка. Бригада АО „УСТЭК-Челябинск“ обследует территорию и приступает к устранению повреждения», — сообщает пресс-служба мэрии Челябинска.

В настоящее время состояние ребенка стабильное. Мальчику оказывается вся необходимая медицинская помощь. По факту произошедшего правоохранителями проводится проверка.

Ранее сообщалось, что число пострадавших после обеда в школе Новочебоксарска увеличилось до 205 человек.